App Coronavírus-SUS notificará usuários que se aproximarem de infectados

O aplicativo Coronavírus-SUS, lançado no início da pandemia de Covid-19, ganhou um recurso importante nesta sexta-feira (31). O Ministério da Saúde anunciou a chegada do recurso de notificação de exposição ao vírus, que permite receber um alerta quando alguém contaminado esteve perto do usuário visando detectar precocemente novos casos.

Segundo comunicado do ministério, a função já está disponível para usuários do aplicativo no Android e deve ser disponibilizada em breve também para os usuários de iPhone. O app já tem 10 milhões de usuários, segundo a publicação.

O rastreamento é feito utilizando o Bluetooth do celular. Quando dois aparelhos que têm o app instalado se aproximam, eles trocam chaves criptografadas, mantendo praticamente um catálogo anônimo de pessoas que se aproximaram de você durante duas semanas. Se alguma dessas pessoas for diagnosticada com o coronavírus, ela pode entrar no app para reportar seu caso e você será alertado de que pode ter sido exposto ao vírus.

Para não permitir o abuso do sistema, com pessoas notificando casos sem realmente serem diagnosticadas com o vírus, o aplicativo requer um token emitido pelo Ministério da Saúde, gerado pela validação de um exame PCR ou sorológico. A notificação é totalmente voluntária.

