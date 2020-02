Atacante paraibano Matheus Cunha marca 2 gols garante seleção sub 23 na Olimpíada de Tóquio

O paraibano Matheus Cunha foi decisivo no último jogo do pré-olímpico, na madrugada deste último domingo (09/02) e marcou duas vezes para o Brasil. Nossa seleção precisava vencer o jogo contra a Argentina, já classificada. A equipe brasileira vinha de dois empates contra as seleções de Uruguai e Colômbia. Com dois gols do atacante paraibano e um de Paulinho a seleção brasileira defenderá o bicampeonato nos jogos olímpicos em Tóquio de 2020.

Nascido em João Pessoa, o atacante de 20 anos tinha perdido espaço no RB Leipzig e agora se tornou a quarta contratação do Hertha Berlim na janela de transferências de janeiro. Quando criança, Matheus jogou futsal no Esporte Clube Cabo Branco, de João Pessoa-PB. Aos 11 anos, chamou a atenção de um empresário, em Pernambuco, que decidiu levá-lo para fazer testes no futebol do Coritiba.

Além dos cinco gols feitos no Pré-Olímpico, dois no triunfo sobre os argentinos, o centroavante brasileiro tem mostrado uma média absurda com o time de André Jardine. Ao todo, fez 14 gols em 16 jogos com o time sub-23, animador para quem quer se colocar entre os principais nomes da posição.