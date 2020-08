Brasil registra média de 1.011 mortes e a Paraíba contabiliza mais de 500 novos casos de Covid-19 em 24h

Segundo um novo levantamento realizado pelo consórcio de veículos de imprensa, com dados das secretarias Estaduais de Saúde, consolidados às 20h deste domingo (2). O país registrou 514 mortes pela Covid-19 confirmadas nas últimas 24 horas, chegando ao total de 94.130 óbitos. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 1.011 óbitos, uma queda de 3% em relação aos dados registrados em 14 dias.

A Paraíba registrou 547 novos casos de Covid-19 e 17 óbitos confirmados desde a última atualização, 04 deles ocorridos nas últimas 24h. Até o momento, 84.008 pessoas já contraíram a doença, 36.678 já se recuperaram e 1.850 faleceram. Até o momento, 243.885 testes para diagnóstico da Covid-19 já foram realizados.

A ocupação total de leitos de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico) em todo o estado é de 53%. Fazendo um recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na Região Metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 63%. Em Campina Grande, estão ocupados 41% dos leitos de UTI adulto e no sertão, 57% dos leitos de UTI para adultos.

O índice de Isolamento Social foi de apenas 37,9%, considerado baixo em relação à meta de 70% e à mínima de 50%.