Calvário: confira atuação de Estela, Cida e Márcia Lucena em esquema criminoso

As deputadas Estela Bezerra (PSB), Cida Ramos (PSB), e a prefeita do Conde, Márcia Lucena (PSB), são integrantes da organização criminosa que agia nas organizações sociais da Paraíba. É o que aponta o extrato da decisão do Tribunal de Justiça, que expediu mandados de prisão e busca apreensão contra elas, o ex-governador Ricardo Coutinho e mais de 40 pessoas.

Confira a atuação de cada uma delas:

Estela Bezerra – Conforme o documento, a deputada ‘é uma das principais articuladoras da organização criminosa’ e responsável pela estruturação das atividades das organizações sociais.

Ainda de acordo com o Tribunal, por meio de sua companheira, Cláudia Veras, Estela geriu a pasta da Saúde e foi uma das principais responsáveis pelos estratagemas ‘para dar legalidade às organizações sociais’.

Cida Ramos – Conforme aponta o relatório da Justiça, Cida ‘é uma das mais fiéis integrantes da empresa criminosa, escolhida para representar os interesses da organização criminosa’ nos poderes executivo e legislativo. Cida também seria ‘umbilicalmente’ ligada a Ney Robisson Suassuna.

Márcia Lucena – ‘Fiel integrante da empresa’, a prefeita do Conde seria responsável pela estruturação das fraudes na Educação e escolhida para representar os interesses da Organização Criminosa no poder executivo.

As assessorias das deputadas Cida Ramos e Estela Bezerra informaram que estão de inteirando do teor da decisão para se posicionar.



Paraíba informa

com maispb