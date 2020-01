Campeonato Municipal de Futsal de Assunção 2019 concluído, Real Assunção é tetra campeão

Nesta última sexta-feira foi realizada a grande Final do Campeonato Municipal de Futsal de Assunção 2019. O Real Assunção sagrou-se tetra campeão Municipal, mostrando que na modalidade futsal é a maior equipe da história do município, pois soma-se quatro conquistas seguidas de campeonatos municipais.

Em um emocionante jogo, a partida terminou empatada em 3 a 3 contra a equipe da Prime Bebidas FC. Nos pênaltis o experiente goleiro da equipe do Real Assunção se destacou e defendeu um penal garantindo assim a conquista.

A Equipe da Prime Bebidas FC chegou ao vice campeonato no seu primeiro ano de fundação. A Equipe do River Plate conquistou o terceiro lugar.

Melhor goleiro foi Marquinhos Pimenta do Real Assunção, também da mesma equipe o artilheiro com 14 gols foi Vinícius Vieira (Jabá). A revelação do campeonato foi o jovem goleiro da equipe do Beira Rio Kauã Balduíno.

O Secretário de Cultura e Esportes Waschington Guedes avaliou de forma muito positiva todo campeonato, pois, pela primeira vez todas as oitos equipes que disputaram são do município. Muitos talentos jovens mostraram-se promissores atletas futuramente. Houve apenas um incidente de violência na semifinal, porém, o campeonato como um todo foi maior e apagou de vez esse aspecto negativo.