Deputado Frei Anastácio atende pedido do vereador João de Paizin e destina 100 mil reais para saúde de Assunção

O Deputado Federal Frei Anastácio (PT) destinou uma emenda parlamentar para a saúde do município de Assunção no valor de 100 mil reais, atendendo assim o pedido do vereador João de Paizin (PT). O vereador recebeu a notícia diretamente do deputado em seu gabinete na capital João Pessoa nesta última quinta-feira (06/12).

O vereador João de Paizin juntamente com o Presidente do Partido dos Trabalhadores de Assunção Denio Pinheiro, o Secretário de Cultura e Esportes Waschington Guedes e a Assistente Social Walquíria Diniz cumpriram agenda em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da população.

Ainda com o deputado foi tratado sobre a possibilidade de destinação de emenda para realizar a revitalização do Clube Municipal de Assunção. Demanda apresentada pelo secretário Waschington Guedes, Frei Anastácio se comprometeu em ir ao município para ver de perto a situação do prédio público, embora já tenha conhecimento através do relatório feito pelo secretário.

A agenda findou-se na secretária de Agricultura do Estado, onde o secretário Luiz Couto recebeu a comitiva e tratou de assuntos relacionados a agricultura de Assunção.