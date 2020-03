Ex-vereador Zeca de Inácio adere a pré-candidatura de Igor Queiroz e Paulo da Carreta em São João do Tigre

Os pré-candidatos Igor Queiroz e Paulo da Carreta ganham mais uma adesão. Dessa vez foi o ex-vereador, nome forte, Zeca de Inácio, que também lançou sua filha a pré-candidata a vereadora a jovem Sônia. Segundo Zeca, ele aderiu ao projeto de Igor e Paulo por acreditar no compromisso dos dois, pois são filhos da terra e com certeza vão fazer o melhor pelo Tigre. Zeca disse que hoje a campanha está muito diferente de quando apoiou Célio na outra, “infelizmente o seu candidato era um forasteiro”, e que nessa não tem dúvida da vitória de Igor.

A cada dia a aceitação da campanha de Igor Queiroz e Paulo da Carreta se concretiza e se torna uma realidade para disputar as eleições que se aproximam. A adesão do ex-vereador Zeca de Inácio foi vista pelo grupo oposicionista como mais uma sinalização de que o projeto está no caminho certo.

Igor disse que é uma responsabilidade muito grande representar seu povo nessa nova caminhada. Mas que está pronto para atender os anseios da população Tigrense. Depois do carnaval quer conversar com todas as classes para ouvir e depois montar sua proposta de governo. Proposta esta que nunca se fechará para o povo do Tigre. Seu sentimento hoje é de gratidão por está sendo apontado como uma nova opção de gestão democrática para São João do Tigre.

“Ratifico minha gratidão devolvendo respeito, vontade e humildade. Tenho em mim fraternidade pelo meu povo e a certeza do meu compromisso com o trabalho sério para o desenvolvimento de nosso amado município”, disse Igor Queiroz.