EXCLUSIVO: Partido dos Trabalhadores de Assunção divulga o time de pré-candidatos

O Partido dos Trabalhadores de Assunção de forma exclusiva revelou ao Paraíba Informa o time de pré-candidatos as eleições 2020. O partido atualmente tem um representante eleito na Câmara de Vereadores do município, o vereador João de Paizin.

O presidente do PT Assunção, Denio Pinheiro, afirmou que o objetivo nessa eleição é fortalecer ainda mais o partido elegendo mais vereadores, e assim, poder conquistar muito mais coisas para Assunção.

O vereador João de Paizin, disse que estava orgulhoso de poder nessa eleição disputar a confiança do povo de Assunção ao lado de companheiros e companheiras do partido, que seguem a mesma linha de política dele, de buscar o melhor para o povo. Para ele, está na hora de haver uma renovação ainda maior na casa do povo de Assunção.

Na última eleição o partido lançou apenas um candidato, nessa eleição já tem seis pré-candidatos. Isso mostra a força do PT Assunção e o prestígio perante a sociedade. Atualmente o grupo petista compõe a base governista do prefeito Vogel Oliveira.

Nomes do pré-candidatos:

João de Paizin – Vereador eleito

Célio Cigano – Empresário

Joca – Empreendedor no ramo de alimentação, foi candidato na última eleição

Amadeu – Funcionário público, foi candidato na última eleição

Damiana Martins – Coordenadora dos Serviços de Convivência, ex-conselheira tutelar

Naldo de Expedito – Representante comercial, professor de Karatê

O partido ainda está definindo mais um nome para completar o time com sete pré-candidatos.