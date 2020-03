Fortalecimento da candidatura oposicionista em São João do Tigre ganha destaque

Cada vez mais a pré candidatura de Igor Queiroz e Paulo da Carreta se fortalece sempre unindo as famílias ao seu projeto. Igor tem o apoio da família do ex-vereador Biu de Olímpio da comunidade Quaty. Seu Biu exerceu por três mandatos a condição vereador de São João do Tigre, também esteve à frente da casa legislativa como presidente no seu exercício.

A família unida segue firme acreditando nesse projeto disse a ex diretora escola daquela comunidade Gilcleide, filha de seu Biu e irmã do vereador Cachexa. Cachexa vereador por três mandatos segue firme junto ao projeto. Segundo Igor Queiroz é uma grande satisfação ter o apoio de uma família tão comprometida com o município e com a comunidade do Quaty que é um região de microclima e que tem um potencial para turismo rural muito forte e que nunca foi lembra para isso pela atual administração e que será prioridade em seu governo olhar para cada comunidade que tem perfil diferenciado.

Igor disse ainda que tudo que foi retirado dos professores será “REINTEGRADO, POR EXEMPLO O PERCENTUAL DISTÂNCIA QUE FOI RETIRADO”. A educação será prioridade, revisão no plano de cargo, carreira e salários, “E QUE TODO DE ANO QUER IMPLANTAR DENTRO DAS POSSIBILIDADES UM DÉCIMO QUARTO SALÁRIO”. Além disso que dá todo apoio aos jovens que queiram cursar faculdade, pois isso a LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO PERMITE. Gratidão é meu sentimento a todos que estão apoiando essa caminhada, que não e minha e sim do POVO DO TIGRE.