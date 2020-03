Igor Queiroz denuncia falta de médico em Unidade de Saúde em São João do Tigre

O pré-candidato Igor Queiroz denuncia a falta de médico na Unidade de Saúde do município de São João do Tigre a mais de um mês.

“A população está em estado de abandono. Quem precisa de receita controlada corre para Camalau ou Monteiro. Esse trabalho vai continuar desse jeito? Está claro que o gestor no fim do mandato cansou, e quem toma de conta, quem está a frente não tem compromisso. O povo sabe quem toma conta quando o prefeito não está. Enfim, vão esperar morrer alguém para colocar médico no município?”. Relatou Igor Queiroz a nossa redação.

Ressaltou ainda que na sua gestão isso não ocorrerá em respeito a população.