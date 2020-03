Igor Queiroz e Paulo da Carreta anuncia mais uma importante adesão em São João do Tigre

A política no município de São João do Tigre continua movimentada. O pré-candidato Igor Queiroz a prefeitura do anunciou essa semana mais uma adesão importante, dessa vez foi Beta, conhecida líder comunitária.

Beta ressaltou que irá apoiar Igor Queiroz e Paulo da Carreta nas eleições de outubro, destacou ainda que seu “voto não tem preço e dinheiro não compra sua personalidade”.

Os pré-candidatos oposicionistas de São João do Tigre continuam fortalecendo sua base de apoio para próxima eleição, nessa mesma semana houve a adesão do ex-vereador Zeca de Inácio.