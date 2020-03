Igor Queiroz e Paulo da Carreta recepcionam foliões no primeiro dia de Carnaval em São João do Tigre. Igor afirmou que está sempre onde o povo está. E que pretende fortalecer mais ainda os eventos culturais de sua amada São João do Tigre.

A candidatura oposicionista de Igor Queiroz se fortalece e consolida-se cada vez mais, uma vez que nasceu da vontade popular espontaneamente. O pré-candidato conta com o amplo apoio de setores e lideranças populares do município.

Segundo informações passadas a nossa redação, o sentimento é de respeito a vontade do povo e, portanto, nestas eleições será atendido ao chamamento da população que acredita no projeto político de desenvolvimento de São João do Tigre liderado por Igor Queiroz.