Jovem zagueiro natural de Serra Branca é convocado para testes na seleção brasileira sub-15

Um paraibano da cidade de Serra Branca, que fica no Cariri do estado, foi convocado esta semana para um período de observação junto ao técnico da Seleção Brasileira Sub-15. O zagueiro Rafael, de 15 anos, que é das categorias de base do Grêmio, foi um dos 26 convocados pelo técnico Dudu Patetuci para um trabalho que tem como principal objetivo formar o grupo que vai disputar o Sul-Americano e o Mundial Sub-17, no ano que vem.

Essa foi a primeira vez que o jovem atleta paraibano foi convocado para defender as categorias de base da Seleção. Rafael começou a despontar para o futebol em competições amadoras, na própria cidade de Serra Branca e há cerca de dois anos integra o elenco de base do Tricolor Gaúcho.