Morre o Deputado Estadual Genival Matias aos 53 anos

Segundo informações apuradas por nosso portal, o Deputado Genival Matias após sofre um mal súbito enquanto navegava no seu jet-ski, caiu do veículo aquático e chegou a óbito. Ainda não se sabe se o deputado morreu na hora do acidente. O deputado estava acompanhado de outras pessoas, ao que tudo indica estão bem.

O Deputado Estadual Genival Matias é irmão do atual prefeito de Juazeirinho, Bevilaqua Matias, era vice-presidente da ALPB – Assembléia Legislativa da Paraíba e atual presidente do partido Avante no Estado.

Cidadãos juazeirinhenses, líderes políticos de cidades de atuação do deputado prestaram suas condolências à família Matias.