Partido dos Trabalhadores de Assunção anuncia pré-candidatura de Danielma Oliveira ao cargo de vereadora

O Partido dos Trabalhadores de Assunção, informou para fins de divulgação a redação do Paraíba Informa em primeira mão, o anúncio de uma segunda pré-candidatura para eleição de 2020, foi o nome da sindicalista e filiada Danielma Oliveira. Naturalmente o primeiro pré-candidato é o já eleito vereador João de Paizin que irá disputar sua reeleição. A notícia promete movimentar os bastidores da política local, tendo em vista que, Danielma Oliveira é um nome muito forte e bem vista pela sociedade assunçãoense.

Nossa redação entrou em contato com Danielma Oliveira:

“Este é o momento em que a política passa por uma necessária renovação. Por isso,penso que é chegada a hora de também contribuir com essa renovação me colocando a disposição para o julgamento do povo de Assunção. Vi no exemplo de João de Paizin que é possível fazer mais por Assunção e eu quero me juntar a este projeto que tanto contribui para o desenvolvimento de nosso município.”

Danielma Oliveira se destacou em sua atuação enquanto presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Assunção. Atuou fortemente nos movimentos de defesa dos agricultores, assim como, é uma grande apoiadora dos movimentos culturais da cidade. Outro ponto de destaque que a pré-candidata terá como bandeira de luta será o fortalecimento do protagonismo da mulher na política e na sociedade.

A articulação da pré-candidatura de Danielma foi feita pelo presidente do PT Assunção Denio Pinheiro e do vereador João de Paizin. Segundo eles, a conversa com Danielma sobre o assunto foi construída desde o início do ano para alinhar de forma correta todos os pontos, e só agora ambas as partes decidiram tornar público.

Segundo as lideranças dos partido, outros possíveis nomes estão sendo analisados para compor a base do PT Assunção na eleição deste ano. O objetivo é fortalecer o partido e buscar ampliar sua bancada na câmara.