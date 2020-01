Partido dos Trabalhadores de Assunção empossa nova executiva com um jantar de confraternização e prestação de contas

Na noite dessa segunda-feira (30/12) o Partido dos Trabalhadores de Assunção em um evento festivo deu posse a nova composição da executiva que conduzirá o partido nos próximos dois anos. O evento também foi momento de prestação de contas do mandato do vereador João de Paizin e do Secretário de Cultura e Esportes Waschington Guedes.

O presidente do partido Denio Pinheiro conduziu os trabalhos e em sua fala enfatizou a importância da renovação partidária equilibrando com a experiência dos membros mais antigos.

A confraternização foi coroada com um jantar para os convidados e muita música com artistas do município. Estiveram presente no evento o Secretário de Estado da Agricultura Luiz Couto, o Prefeito Municipal Vogel Oliveira, o Vereador José Ediglei, o Secretário de Transportes de Assunção Wamberto Oliveira, Adenildo Guedes representante da Consultoria Educacional Motivação e Faculdade Uninta EAD, Danilo Nascimento Articulador Regional do ODE e o Diretor de Cultura Mauricio Manoel.

Segundo o organização do evento, foi registrado um público de mais de 300 convidados presentes, evidenciando o respaldo do Partido e do Mandato perante a sociedade assunçãoense.