Proposta do vereador João de Paizin aumenta de 50kw/h para 80kw/h o direito de isenção da Contribuição de Iluminação Pública

Na noite desta quarta-feira (04/12) a câmara de vereadores do município de Assunção votou o PL de autoria do pode Executivo que trata sobre o Código Tributário, atendendo uma exigência do TCE. Em suas mídias sociais oficiais o vereador João de Paizin (PT) trouxe à público algumas contribuições sua juntamente com o vereador José Ediglei junto ao Código Tributário que beneficia diretamente a população de baixa renda.

Confira abaixo a nota do vereador:

“Como é de conhecimento de Todxs ontem votamos na câmara Municipal o PL que trata sobre o Código Tributário.

O PL de autoria do Poder Executivo Municipal atende a uma exigência do TCE, nós enquanto legisladores não podemos fugir dessa responsabilidade, porém é necessário pensar e defender os interesses do nosso povo, sobretudo aqueles que mais precisam, foi com esse pensamento que propomos algumas emendas e alterações no texto original para que pudéssemos votar. Nosso mandato juntamente com o mandato do Vereador Ediglei.