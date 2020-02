Secretario de segurança do Estado da Paraíba marca visita ao Cariri.

O Secretario de Segurança e da Defesa Social, Jean Francisco, estará visitando a cidade de Taperoá Paraíba, localizada no Cariri Paraíbano, nesta Terça-feira (11). A vinda do secretario será para debater junto à população sobre a insegurança que o município vem passando, e com isso escutar toda a população.

Há muito tempo o vereador, Antonio Vicente, vem falando sobre a importância da visita do secretario, o parlamentar chegou a fazer requerimento no ano de 2019 solicitando a visita do então secretario.

“Esperamos que com a vinda do secretario de segurança e defesa social da Paraíba, Dr Jean Francisco, possa trazer uma solução para o aumento do efetivo policial, trazendo mais segurança e quem sabe uma nova viatura e equipamentos. E que possa trazer uma solução para a conclusão da cadeia pública de Taperoá que atende também outras cidades”, disse Antonio Vicente.