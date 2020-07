Super live cultural em Assunção é destaque no último final de semana

Foi realizada no último domingo (12/07), a Live do São Pedro de Assunção. O evento foi uma inciativa da Secretaria de Cultura e Esportes do Município. O objetivo foi incentivar a cultura local e valorizar os artistas, uma vez que na pandemia a área cultural está sendo muito afetada, foi a primeira a parar as atividades e consequentemente será uma das últimas a voltar. As lives estão sendo as ferramentas utilizadas pelos artistas, prefeituras e governos como forma de promover a cultura.

Foi uma super live comemorando os 30 anos de São Pedro de Assunção. A live durou mais de 8 horas, teve início às 16:00 horas e foi transmitido pelo canal do Youtube da Secult Assunção. As atrações foram todos artistas de Assunção, e não deixaram a desejar. A live valorizou os sanfoneiros, os novos talentos e os artistas mais consagrados no cenário musical da Paraíba como o cantor Roni Oliveira ex vocalista da Banda Kárkara. Outro destaque da live foi a participação da Junina Lume da Fogueira.

Com mais de 3,8 mil visualizações, com só comentários positivos no chat, pessoas de várias regiões do Brasil prestigiaram a live e se divertiram com os shows.

Confira a live completa clicando no link abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=ldr_OxVcbPQ&t=10295s

Redação – Waschington Alves