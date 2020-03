Tese de professora da Paraíba serviu de base de estudos para o samba-enredo da Viradouro campeão do carnaval do Rio de Janeiro

A tese de doutorado de Harue Tanaka, professora da Universidade Federal da Paraíba, foi uma das referências para a composição do samba-enredo da escola Unidos do Viradouro, campeã do carnaval do Rio de Janeiro. A professora do departamento de música da UFPB, no Campus I, em João Pessoa, conta que a tese chegou até os compositores do samba-enredo através do produtor das Ganhadeiras, homenageadas da composição.

As Ganhadeiras de Itapuã são um grupo musical que surgiu dos cantos, danças e crenças das lavadeiras do litoral da Bahia. Harue escreveu sua tese, intitulada “Articulações pedagógicas no coro das Ganhadeiras de Itapuã: um estudo de caso etnográfico” durante o doutorado em música, entre 2008 e 2012, pela Universidade Federal da Bahia, tendo feito parte do doutorado na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto (ESE–Porto/Portugal).

O enredo “Viradouro de alma lavada” falou sobre o grupo das Ganhadeiras de Itaupã, quinta geração de mulheres que lavavam roupa na Lagoa do Abaeté e faziam outros serviços em Salvador em busca da compra de sua alforria.

Via G1 Paraíba