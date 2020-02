UFCG divulga nova Lista de Espera e a Primeira Chamada

Estão sendo convocados 1.713 candidatos para o preenchimento de vagas remanescentes, sendo 701 pela modalidade Ampla Concorrência e 1.012 por cotas.

A Comissão de Processos Vestibulares (Comprov) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) divulgou nesta segunda-feira, dia 10, a nova Lista de Espera do Sistema de Seleção Unificada (SiSU 2020.1) com os nomes dos candidatos que manifestaram interesse em participar das chamadas para vagas remanescentes em cursos da instituição.

A nova lista substitui a listagem enviada pelo Ministério da Educação (MEC) e divulgada pela UFCG na última quinta-feira, dia, 6, e cancelada na sexta-feira, dia 7, após o MEC enviar comunicado recomendando que a mesma não deveria ser utilizada para convocação dos candidatos classificados, devendo-se aguardar a publicação da lista de espera definitiva para posterior convocação. O MEC não esclareceu os motivos do cancelamento da primeira lista.

A mudança da data de publicação da Lista de Espera alterou o calendário das atividades programadas pela Pró-Reitoria de Ensino da UFCG. A Primeira Chamada da lista de espera do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) 2020.1, que deveria ter sido publicada na última sexta, dia 7, foi também divulgada na tarde desta segunda, dia 10. Estão sendo convocados 1.713 candidatos para o preenchimento de vagas remanescentes, sendo 701 pela modalidade Ampla Concorrência e 1.012 pelas cotas.

O novo calendário, com as datas e horários de todas as atividades do processo seletivo, incluindo Validação de Autodeclaração, cadastramento e matrícula em disciplinas, será divulgado pela Pró-Reitoria de Ensino da UFCG nesta terça-feira, dia 11.

Confira a lista de espera:

http://apps.sti.ufcg.edu.br/listas-espera-sisu/2020-1/

Confira primeira chamada:

http://apps.sti.ufcg.edu.br/chamadas-sisu/2020-1/1/

(Ascom UFCG)